Napolitoday.it - 8 marzo, a Capodimonte ingresso gratuito per le donne al Museo e due visite nel segno delle Combattenti

Leggi su Napolitoday.it

In occasione della Giornata Internazionale della donna, ale Real Bosco di, come in tutti i musei statali, l'per lesarà. Il, in collaborazione con Amici diEts, propone un doppio percorso che intreccia pittura storica e arte.