Abruzzo24ore.tv - 20enne Arrestato per Spaccio: Vendeva Hashish dalla Sua Auto

Pescara - Durante un normale controllo nella zona dei Colli a Pescara, due agenti di polizia hanno notato un comportamento sospetto tra due giovani. Il primo, seduto al volante, e il secondo, all'esterno dell', stavano discutendo animatamente. Quando i ragazzi hanno visto gli agenti, hanno cercato di nascondere rapidamente un pacchetto scambiato tra di loro, destando ulteriori sospetti. Subito dopo, è scattata la perquisizione, che ha portato alla scoperta di oltre 90 grammi die circa 140 euro in banconote di piccolo taglio, nascosti nella tasca dei pantaloni del ragazzo al posto di guida. La perquisizione è continuata anche nell'abitazione del giovane, dove sono stati rinvenuti altri 100 grammi die bilancini di precisione. Il ventenne è statocon l'accusa di detenzione a scopo die condotto in Questura per le procedure di identificazione.