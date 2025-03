Davidemaggio.it - 10 curiosità su Pechino Express 2025

© US SkyIl viaggio diricomincia. Stasera, in prima serata su Skyuno, prende il via la dodicesima edizione del reality show, condotta da Costantino della Gherardesca con la partecipazione di Fru dei The Jackal. Nuovi viaggiatori sono pronti a mettersi in gioco nel corso delle dieci puntate. Ecco quindi altrettantesulla nuova edizione, tra percorso, concorrenti e ‘chicche tecniche’ del programma.1. Il percorso e le coppie© US SkyIl percorso della 12esima edizione disi estende per oltre 6.000 km. La rotta delle nove coppie in gioco parte dalle Filippine, attraversa il nord della Thailandia e arriva fino al Nepal, paese ricchissimo di vette sopra gli ottomila metri di altitudine. Un viaggio che incontrerà condizioni ambientali e climatiche totalmente diverse tra loro e che porterà, appunto, i viaggiatori “Fino al tetto del mondo”.