Zoff scommette sulla Juve | Ha le potenzialità per lottare per lo scudetto ma solo se farà questo

di RedazionentusNews24: le dichiarazioni a Radio Marte sui bianconeri, reduci dalla vittoria casalinga contro il Verona nell’ultimo turnoIntervenuto a Radio Marte Dinoha parlato così della, reduce dalla vittoria casalinga contro il Verona. Le sue dichiarazioni.– «Laha tutte leperper lose gioca come ha fatto ieri sera, ovvero in modo più brillante del solito. Conte è stato determinante per la ricostruzione del Napoli, soprattutto dopo la stagione passata. Al Napoli serviva qualcuno come lui, con esperienza, sapienza, visione e carattere. Ora si deve continuare a fare bene, anche se con questa Inter non sarà facile ma il Napoli può giocarsela fino alla fine. Se c’è ancheuna possibilità di vincere il titolo con Conte il Napoli la coglierà.