Pianetamilan.it - Zirkzee sbaglia il rigore: Manchester United fuori dalla FA Cup | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

Joshuahato un calcio dinella serie finale dei tiri dagli undici metri, condannando il suo. IlJoshuabersagliatosfortuna. Dal suo arrivo al, l’ex attaccante del Bologna non è ancora riuscito a lasciare il segno, al contrario si è reso involontariamente protagonista della prematura eliminazione dei Red DevilsFA Cup. Presentatosi sul dischetto nella lotteria dei rigori contro il Fulham, l'olandese incaricato del quinto tiro hato dagli undici metri. I tifosi lo hanno poi ripreso in unmentre, in lacrime, viene consolato da compagni e avversari