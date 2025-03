Ilfattoquotidiano.it - Zelensky vs Trump: non è mai una buona idea presentarsi davanti a un potente col cappello in mano

di Carmelo ZaccariaProbabilmentenon ha avuto una sorte benevola nel suo incontro con. In realtà non è mai unaad uncon ilin, a meno che non si tratti di Enrico IV di Franconia, costretto suo malgrado ad umiliarsia papa Gregorio VII. Enrico dopo aver deposto il Papa ed essere stato a sua volta scomunicato da sua santità si precipitò a Canossa, piegato in due dal pentimento, dissimulando contrizione e deferenza.Certamente un esercito accampato nelle vicinanze aiuta a dirimere le diffidenze. Ma se puoi contare solo su sostegni e obblighi morali non puoi affrettarti nella tana del leone confidando soltanto nella sua ragionevolezza e capacità di ascolto, soprattutto se ildi turno si sente unto dal signore e supremo padrone dell’universo.