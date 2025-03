Lettera43.it - Zelensky sarà a Bruxelles per il Consiglio europeo straordinario del 6 marzo

Leggi su Lettera43.it

Volodymyrpresente domani 6al summitdei capi di Stato e di governo dell’Unione Europea. Lo ha annunciato proprio il presidente ucraino su X, in un post in cui ha sottolineato come sia necessario per Kyiv «muovere passi in direzione dell’Europa».A lot of international work today – I spoke with the Prime Ministers of the Netherlands @MinPres, Portugal @LMontenegropm, and Slovenia, as well as with the Chancellor of Germany @Bundeskanzler. Thank you for all the support.We are preparing for the EU summit, which will take. pic.twitter.com/9ANiOnmOmK— Volodymyry / ????????? ?????????? (@yUa) March 5, 2025«Ci stiamo preparando per il vertice Ue, che si terrà domani a. Tutti possono vedere quanto velocemente si stanno svolgendo gli eventi diplomatici.