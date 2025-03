Formiche.net - Zelensky mostra un ramoscello d’ulivo a Trump. Ecco la situazione

In nome della ragion di Stato, da Kyiv arriva una mano tesa verso la Casa Bianca. La mano è quella del presidente ucraino Volodymyr, che tramite un post pubblicato su X afferma che la prontezza sua e del suo team “a lavorare sotto la forte leadership del Presidenteper ottenere una pace che duri”. Aggiungendo, piche righe sotto, che “il nostro incontro di venerdì a Washington, alla Casa Bianca, non è andato come doveva. È deplorevole che sia andata così. È tempo di sistemare le cose”.Il riferimento, ovviamente, è all’incontro-scontro avvenuto nello studio ovale lo scorso venerdì 28 febbraio, dove il leader ucraino ha discusso molto animatamente con il presidente statunitense Donalde con il suo vice J.D. Vance, aprendo una crisi nei rapporti tra i due Paesi partner. Crisi che sembra essersi poi inasprita nei giorni successivi, raggiungendo il culmine con l’annuncio dello stop all’invio di assistenza militare a Kyiv.