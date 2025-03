Quotidiano.net - Zelensky: Impegno dell'Europa per la pace duratura in Ucraina

Leggi su Quotidiano.net

Facciamo affidamento sull'unitàattorno all'e ci stiamo impegnando per questo. Vogliamo tutti un futuro sicuro per il nostro popolo. Non un cessate il fuoco temporaneo, ma la finea guerra una volta per tutte. Con i nostri sforzi coordinati e la leadership degli Stati Uniti, questo è del tutto realizzabile." Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyrriferendoa telefonata con il cancelliere tedesco Olaf Scholz.