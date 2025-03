Zelensky domani al vertice Ue e riapre agli Usa | Telefonata con Washington presto nuovo incontro Alle 20 il discorso di Macron alla Francia

Leggi su Open.online

A Bruxelles, per il summit straordinario dei capi di Stato e di governo dell’Ue, ci sarà anche Volodymyr. A rivelarlo è lo stesso presidente ucraino in un post su X, in cui ha sottolineato come sia necessario «muovere passi in direzione dell’Europa», soprattutto in ottica della progressiva integrazione (e adesione all’Unione europea) di Kiev. Non si ferma neanche l’altro settore diplomatico. Il capo dello staff di, Andriy Yermak, ha anticipato di aver avuto una conversazione telefonica con il consigliere per la sicurezza nazionale americano Micheal Waltz, presente durante lo scontro di venerdì tra il presidente ucraino e quello americano Donald Trump. Intanto20, ora italiana e di Parigi, il presidente francese Emmanuelsi rivolgerànazione con un video-messaggio registrato in cui toccherà temi particolarmente caldi in questo momento: dcrisi ucraina,sicurezza europea fino allo spauracchio dei dazi di Trump.