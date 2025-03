Juventusnews24.com - Zazzaroni su Thiago Motta: «Ha confermato di possedere qualcosa di juventino». Poi esce allo scoperto sullo scudetto

di Redazione JuventusNews24è intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport per parlare della rinascita della Juventus, die della corsaIvanè intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport per parlare tra le altre cose della Juventus, attesa dalla sfida di domenica in casa contro l’Atalanta. Le sue parole.– «Primo, non prenderle. E poi proviamo a darle. Qualcuno potrà recitare la litania della difesa che comincia dal lavoro degli attaccanti oppure altre amenità covercianesche, io sottolineo semplicemente che– terza miglior difesa del campionato nell’ultimo anno al Bologna – hadidinei princìpi tattici prima che nella comunicazione, spesso spiazzante: per 14 volte su 27 la porta di Di Gregorio, o Perin, è rimasta inviolata, un risultato parziale che pone la Juve al primo posto tra le 96 squadre dei cinque tornei più importanti d’Europa.