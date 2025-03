Unlimitednews.it - Zaia “Dazi sempre un problema, Trump non può rinunciare a mercato UE”

Leggi su Unlimitednews.it

VENEZIA (ITALPRESS) – “Isonoun, a prescindere da chi li mette: ildovrebbe essere libero dopodiché, se gli Stati Uniti avanzano questa proposta avendo come controparte un business mal abituato al compromesso, come Europa dovremmo essere portati a trattare”. Così il governatore regionale del Veneto Lucadurante un punto stampa a Palazzo Balbi. “Non siamo degli scappati di casa, ma ilpiù importante al mondo con 450 milioni di abitanti – continua, – Gli Stati Uniti non possonoa questofa il suo gioco e noi, anziché pensare a cosa fa lui, dovremmo pensare a cosa fare come Europa per rispondergli: da un lato dovremmo avere meno complessi di inferiorità, dall’altro prendere coscienza del fatto che gli Stati Uniti sonostati nostri amici e, in questo senso, pensare di costruire un asse Ue-Usa”.