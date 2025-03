Yulia… Grande Fratello il gesto di Giglio sciocca il pubblico

Leggi su Caffeinamagazine.it

ildel. Nelle ultime ore è scoppiato un vero e proprio caso intorno al concorrente. Sui social, infatti, sono apparse numerose segnalazioni da parte di alcuni fan del reality show: quasi tutti si dicono increduli rispetto a quanto il parrucchiere di Reggio Emilia avrebbe compiuto all’interno della Casa. Sarebbe stato lui stesso a confidarlo ad alcuni dei suoi compagni di avventura., come noto, è uno dei “veterani” di questa edizione del. Entrato a settembre, è sopravvissuto a diverse nomination e ora spera di arrivare fino alla finale. Durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia, ha conosciuto Yulia Brusci, la modella italo-cubana con la quale è nata una bella storia d’amore. Una relazione interrotta sul più bello, quando lei ha dovuto abbandonare il gioco per seguire da vicino alcune questioni legali legate al suo ex, fuori dalla casa.