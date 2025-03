Youth League Bayern Monaco-Inter | probabili formazioni e dove vedere la partita

Leggi su Ilnerazzurro.it

Gli occhi dei tifosi nerazzurri saranno rivolti verso la città di Rotterdam,alle 18.45 andrà in scena l’andata degli ottavi di finale di Champions: Feyenoord-. Ma c’è un impegno imperdibile per gliisti: per gli ottavi di, la Primavera di Andrea Zanchetta dovrà affrontare l’under 19 bavarese. Ecco lein TV e in streamingLa Primavera nerazzurra non vuole fermarsi in questo percorso europeo, finora condotto alla perfezione. La rosa di mister Zanchetta è l’unica squadra rimasta imbattuta in: sei vittorie su sei nella fase a campionato e poi il 3 a 1 ai danni del Lille nei sedicesimi.Alle ore 16 di oggi, mercoledì 5 marzo, si giocherà, match valido per gli ottavi di finale di