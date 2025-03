Juventusnews24.com - Yeferson Paz Juve: il difensore “chiama” Giuntoli, cosa può succedere dopo le sue ultime parole. Novità

di RedazionentusNews24Paz: ilpuòle suee aggiornamenti sul giocatore del SassuoloNella giornata di ieriPaz a parlato a Mola TV, “Potrero“: «Quale è il mio sogno? Arrivare in nazionale e poi arrivare allantus» ha dichiarato ildel Sassuolo.Questo sogno non è da escludere possa diventare realtà. Come riportato da Tuttosport l’agente del22enne e Rafaela Pimenta e si sa che con lei ogni scenario è possibile. Da vederepotrànei prossimi mesi.Leggi suntusnews24.com