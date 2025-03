Zonawrestling.net - WWE: The Rock sarà presente negli show in Europa? Ecco le ultime novità

Theaveva un grande piano per l’Elimination Chamber, dove John Cena ha sorpreso i fan con il suo heel turn contro Cody Rhodes e unendosi a “The Final Boss” e Travis Scott per attaccare Rhodes. Da allora, i fan si sono chiesti quando Thecomparirà nuovamentedella WWE. John Cena farà il suo ritorno in TV il 17 marzo, durante l’edizione di Monday Night RAW a Bruxelles, in Belgio. Inoltre, apparirà anche nelle puntate di RAW del 24 e 31 marzo, che si terranno rispettivamente a Glasgow e Londra.Tour Europeo WWE: Thee John Cena insieme a Raw?Secondo WrestleVotes nell’ultima Live Q&A su Backstage Pass, Thepotrebbe apparire in uno dei prossimi episodi di RAW insieme a John Cena durante il tour europeo di questo mese. Non c’è ancora una conferma su quale città sceglierà tra Bruxelles, Glasgow o Londra:“Thepotrebbe apparire in uno dei prossimi episodio di Raw insieme a John Cena durante il tour europeo della WWE di questo mese.