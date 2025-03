Zonawrestling.net - WWE: Shawn Spears snobba Shawn Michaels dopo il trionfo a NXT

ha appena vinto l’NXT North American Championship, ma sembra che non sia dell’umore giusto per festeggiare, nemmeno conaver sconfitto Tony D’Angelo nel main event del 4 marzo, le telecamere della WWE hanno ripresomentre tornava nel backstage, dove è stato accolto dallo stesso. La leggenda della WWE gli ha offerto la mano per una stretta di congratulazioni, ma invece di stringerla,lo ha fissato freddamente, si è girato e se n’è andato..@had no time for @after winning the North American Championship. #WWENXT pic.twitter.com/l14LJLfIHJ— WWE NXT (@WWENXT) March 5, 2025 Il momento ha subito scatenato le discussioni tra i fan. È stato un gesto di mancanza di rispetto verso una delle più grandi leggende della WWE, ovoleva semplicemente affermare la sua posizione in NXT? La sua vittoria su D’Angelo aveva già sorpreso l’NXT Arena, ma ora il messaggio è chiaro:non è qui per farsi degli amici.