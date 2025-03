Zonawrestling.net - WWE: John Cena sorprende tutti e stabilisce un Guinness World Record dopo il suo heel turn

Il PLE Elimination Chamber è terminato nel modo più shockante possibile, conche ha davvero venduto la sua anima al “Final Boss” con un incredibile. A seguito di questo colpo di sche ha lasciato i fan sbalorditi e segnato un cambiamento epocale nella sua carriera,ha ora raggiunto un nuovo traguardo, entrando ufficialmente neis. Secondo quanto riportato sul sito dei, il suo impatto in WWE è stato ulteriormente riconosciuto con un incredibiledetiene il primato per il periodo più lungo come face in WWE prima del suo, a testimonianza della straordinaria durata della sua carriera come il top babyface della compagnia..@WWE legendearns unlikelyafter shocking the WWE Universe with evils (@GWR) March 5, 2025 L’ex Leader dellation è stato babyface dal 2004 fino al 1° marzo 2025.