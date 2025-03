Zonawrestling.net - WWE: Gli Hardy Boys infiammano NXT in vista di Roadblock

La WWE ha regalato un episodio straordinario di NXT per la puntata del 4 marzo, con glinuovamente protagonisti. I fan erano entusiasti di accoglierli mentre il leggendario duo si prepara a difendere i propri titoli contro i Fraxiom a. Glis sono saliti sul ring, indossando le cinture di campioni di coppia TNA intorno alla vita. Lilian Garcia li ha introdotti con entusiasmo, mentre il pubblico li ha accolti con cori di benvenuto. Jeffha espresso la sua gioia nel tornare in WWE, e Mattha sottolineato quanto fosse bello sentire l’affetto dei fan dopo la vittoria contro i No Quarter Catch Crew."Welcome home!"What a moment for @MATTBRAND and @JEFFBRAND #WWENXT pic.twitter.com/G2bOn2pa4b— WWE (@WWE) March 5, 2025 Mattha continuato dicendo che qualcosa di speciale sta accadendo a NXT.