Zonawrestling.net - WWE Elimination Chamber 2025 – Review

L’ultima tappa intermedia prima di Wrestlemania è oramai alle spalle.ci ha regalato un bel po’ di emozioni, soprattutto nel finale: questo PLE avrà subito, dal punto di vista qualitativo, la mancanza di difese titolate oppure sarà stato in grado di far fronte a questo elemento di deficit alzando il livello medio del lottato? Scopriamolo assieme! Brace yourselves guys, let’s begin!IIWOMEN’SWWE Women’s Tag Team Champion Liv Morgan vs Naomi vs Bayley vs Bianca Belair vs Alexa Bliss vs Roxanne Perez in anMatch for a WWE Women’s World Championship Title Shot at Wrestlemania (29:15)Partiamo con il match femminile: al pronti-via immediatamente Jade ritorna per rovinare i sogni di gloria di Naomi, letteralmente asfaltandola e infortunandola al punto da incapacitarla per il prosieguo del match, sancendone l’eliminazione.