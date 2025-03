Zonawrestling.net - WWE: Brutto infortunio per Cora Jade a NXT, match interrotto contro Jordynne Grace

Leggi su Zonawrestling.net

L’episodio di NXT del 4 marzo ha preso una svolta inaspettata quandoha subito unsul ring, costringendo gli arbitri a interrompere il suo, che dovrebbe sfidare Masha Slamovich per il TNA Knockouts Championship a TNA Sacrifice, è stata coinvolta in una rivalità accesa con. Ma durante il loroa NXT, le cose sono precipitate rapidamente.All’inizio tutto sembrava normale,sfruttava la sua stazza e potenza per dominare i primi momenti dell’inha trovato un’opportunità dopo aver sbattuto la testa diil secondo turnbuckle, ribaltando l’inerzia a suo favore. Tuttavia, durante la pausa pubblicitaria, è successo il disastro:è scivolata sulla corda e ha subito afferrato il ginocchio mentre era seduta sul paletto.