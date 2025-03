Zonawrestling.net - WWE: A Roadblock Ethan Page e Je’Von Evans si affronteranno in uno Street Fight Match

continueranno la loro rivalità al’11 Marzo.Come annunciato dalla GM Ava, i due competeranno in un New York City’sal Theater at Madison Square Garden di New York. BREAKING NEWS Per @avawwe, @WWEJeVonand @OfficialEGO will go one-on-one in a New York CityNEXT WEEK at #WWE! #WWENXT pic.twitter.com/O5F0ppOGGe— WWE NXT (@WWENXT) March 4, 2025 La card diintanto prende forma, abbiamo già i seguenti:NXT Championship: Oba Femi (c) vs. MooseNXT Women’s Championship vs. NXT Women’s North American Championship: Giulia (c) vs. Stephanie VaquerTNA World Tag Team Titles: The Hardy Boyz (Matt Hardy & Jeff Hardy) (c) vs. Axiom & Nathan Frazervs.