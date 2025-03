Oasport.it - WTA Indian Wells 2025, Elisabetta Cocciaretto approda al secondo turno

Leggi su Oasport.it

aldei BNP Paripas Opendi tennis, torneo di categoria WTA 1000 in corso ad, in California (USA): sul cemento outdoor statunitense l’azzurra approfitta del ritiro della messicana Renata Zarazua, giunto dopo 50? con l’italiana in vantaggio per 6-4 1-0.alaffronterà la ceca Karolina Muchova, numero 15 del seeding.Nel primo set l’azzurra parte benissimo, vincendo 12 punti dei primi 16 giocati, e, complice il break a quindici centrato nelgame, scappa sul 3-0 non pesante. Nel sesto gameha l’occasione per allungare ancora e portarsi sul 5-1, ma la messicana annulla il break point e poi trova il 2-4. L’azzurra viene immediatamente punita, dato che ai vantaggi del settimo game Zarazua, alla terza opportunità, centra il controbreak, per poi riportarsi sul 4-4.