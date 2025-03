Iltempo.it - World Wide Lux: quando il lusso è senza limiti

Lux è un'azienda di concierge difondata da Giacomo Rigante, specializzata nell'offrire esperienze esclusive e servizi su misura per una clientela d'élite. I nostri clienti includono celebrità, imprenditori, top manager, calciatori, CEO e personalità di alto profilo, che si affidano a noi per soddisfare ogni loro esigenza con discrezione, professionalità e qualità impeccabile. ESPERIENZE DISU MISURA Ilè anche su misura. Grazie a una rete globale di partner selezionati,Lux è leader nei seguenti servizi: Jet privati – Viaggi esclusivi con assistenza premium e massima riservatezza; Charter di yacht – Imbarcazioni didisponibili tutto l'anno per crociere private o eventi esclusivi; Ville e residenze di– Selezione delle migliori proprietà in località esclusive come Porto Cervo, Mykonos, Ibiza e altre destinazioni top; Resort e hotel di– Accesso privilegiato alle migliori strutture alberghiere con upgrade e trattamenti VIP; Esperienze uniche durante i più grandi eventi mondiali – Pacchetti esclusivi per festival, sport, moda e lifestyle CLIENTI D'ÉLITE E PARTNERSHIP DI PRESTIGIOLux è un Preferred Partner riconosciuto dai migliori brand dell'ospitalità di, grazie alla qualità dei servizi offerti e al profilo esclusivo della nostra clientela.