Woman e Forbidden Fruit sono le nuove serie turche di Canale 5

Una donna, disposta a tutto per i suoi figli, e un frutto proibito attendono i telespettatori di5 nei prossimi mesi. Siamo in grado di anticiparvi dueproduzioni,ça va sans dire, acquistate da Mediaset per arricchire i palinsesti dell’ammiraglia.Se Rai1 si butta, come anticipato, sulla spagnola Ritorno a Las Sabinas, per l’estate5 punta sulla Turchia proponendo due titoli accomunati anche dal successo in terra spagnola. Leturcate rispondono al nome di(titolo internazionale di Kadin ossia donna) e(titolo internazionale di Yasak Elma ossia mela proibita).è stata un fenomeno in Spagnaracconta la storia di Bahar, una giovane madre vedova che lotta per crescere i suoi due figli dopo la morte del marito. Lasi concentra sulla sua resilienza, sui suoi sforzi per proteggere i suoi bambini e sulle sfide che affronta nel cercare di superare il suo passato turbolento.