WhatsApp sul lavoro, i messaggi hanno valore legale e si possono usare in tribunale

Chiunque conosce, la celeberrima app per smartphone lanciata nel 2009 e oggi utilizzata da miliardi di persone in tutto il mondo. Utilissima anche e soprattutto nel mondo dell’occupazione, per tenersi in contatto con colleghi e superiori (ad es. per stabilire uno scambio di turni), può essere sfruttata anche per far valere o proteggere i propri diritti di lavoratore?Una domanda nient’affatto banale se pensiamo alle potenzialità che ha un’app come questa: crittografia end-to-end, capacità di funzionare anche con connessioni deboli e scalabilità sono alcuni dei suoi punti di forza, insieme alla sua “innata” attitudine a. essere utilizzata come prova in, contro abusi, illeciti e prevaricazioni del datore di.Proprio così e, per chi non lo sapesse, è opportuno ricordare qual è la linea della giurisprudenza a riguardo, in primis quella della Cassazione.