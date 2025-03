Thesocialpost.it - Whatsapp, quando il Fisco può vedere le vostre chat e foto. A cosa stare attenti

, un binomio che fino a poco tempo fa sembrava essere incompatibile, e che invece ora può diventare un problema. Già, perché in alcuni casipossono diventare un'”arma” dell’Agenzia delle Entrate per accertare eventuali irregolarità. La Corte di Cassazione ha infatti recentemente stabilito che le conversazioni su, comprese le schermate delle, possono essere utilizzate come prove legali nelle indagini fiscali. Leggi anche: Voli low cost, Ryanair cambia tutto: arrivano le nuove regole,fareMa come? E? Cerchiamo di capirci qualin più e vediamo quali sono i casi in cui questo diventa possibile. Questo implica che anche le comunicazioni informali tra amici e familiari, che sembrano private, possano essere sfruttate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per raccogliere informazioni utili, rendendo più difficile per i contribuenti nascondere redditi o operazioni non dichiarate.