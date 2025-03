Abruzzo24ore.tv - WhatsApp come strumento del Fisco: chat e foto potrebbero accusarti

Roma - Lee lecondivise supossono ora essere utilizzateprove legali nelle indagini fiscali, con impatti significativi su chi non dichiara i guadagni. Le conversazioni sue lescambiate attraverso la piattaforma, da oggi, assumono un nuovo ruolo cruciale nel contesto delle indagini fiscali. La recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che questi scambi, anche se privati e informali, possono essere utilizzatiprove legali contro chi cerca di eludere il. Questo include anche screenshot delle, immagini e video, chesembrare innocenti ma che, in realtà, possono contenere informazioni utili per l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. Ilha quindi acquisito una nuova "arma" per raccogliere elementi utili durante le indagini per evasione fiscale o altre irregolarità economiche.