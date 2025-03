We World | crisi umanitarie colpiscono soprattutto donne e ragazze

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 5 mar. (askanews) – Leglobaliin modo sproporzionato, aumentando povertà, violenza di genere e discriminazione. È quanto emerge dal rapporto ‘Her Future at Risk. The Cost of Humanitarian Crises on Women and Girls’ di We– organizzazione umanitaria che da oltre 50 anni lavora in 26 Paesi, inclusa l’Italia, per portare al centro chi è ai margini, geografici e sociali – che fornisce un’analisi approfondita di otto Paesi fortemente colpiti daprolungate: Afghanistan, Burkina Faso, Etiopia, Mali, Mozambico, Niger, Palestina e Ucraina. Dal rapporto emerge chiaramente comee conflitti aggravano in modo preoccupante le disuguaglianze di genere e generazionali, in particolare in caso diprolungate. Nonostante sia dimostrato come le iniziative guidate dallerafforzino il recupero dallee la stabilità delle comunità, dal report emerge come lesiano ancora sottorappresentate nella leadership umanitaria.