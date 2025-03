Tvplay.it - Vuole giocare nella Juventus: l’annuncio lascia tutti di stucco

Leggi su Tvplay.it

Lasorride: un recente annuncio a sorpresa nonmolti dubbi sul futuro del giocatore. Thiago Motta può tornare a rallegrarsi.Un messaggio inequivocabile in arrivo dal Sudamerica schiarisce un po’ il terso cielo sopra la Torino bianconera. Nulla sta andando come ci si aspettava,stagione della, e gli obiettivi sono praticamentescomparsi. A Thiago Motta e ai suoi ragazzi resta la Serie A su cui puntare, non certo per la lotta scudetto, quanto piuttosto per la corsa a conquistare un piazzamentoChampions League 2025/26.di. (Ansa Foto) TvPlay.itUn’annata chiaramente da archiviare, e non certo con soddisfazione. La squadra juventina ha brillato quasi esclusivamente per confusione, e anche il suo allenatore non è sembrato più quello brillante conosciuto l’anno scorso a Bologna.