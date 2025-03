Dilei.it - Vuoi una casa in stile scandinavo? Hygge è la parola che stavi cercando

Quando si parla di design, non si può fare a meno di citare il concetto di, l’essenza del comfort, dell’intimità e del benessere nella cultura nordica. Le sue origini linguistiche restano incerte, ma tutte riconducono a un’idea di accoglienza e condivisione. Più di un sempliceè una filosofia di vita quotidiana che si riflette anche nell’arredamento: spazi caldi e raccolti, luci soffuse, materiali naturali e tonalità armoniose creano ambienti accoglienti, in cui sentirsi davvero a. Ma come si traduce questo concetto nell’interior design? Scopriamo insieme come il designriesce a trasformare ogniin un rifugio di comfort e armonia.Forme essenziali e funzionalitàLo, nato nel Nord Europa, va ben oltre la semplice estetica: affonda le sue radici nella praticità e funzionalità, dove il minimalismo gioca un ruolo fondamentale.