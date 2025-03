Ilrestodelcarlino.it - “Vulva Gallery”, bufera sulla mostra del Comune per l’8 marzo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Porto Recanati (Macerata), 52025 – Ironia social e polemica politica su “”, lad’arte femminile organizzata daldi Porto Recanati in occasione della festa della donna. L’iniziativa, in collaborazione con Spazio Cultura e le volontarie del Servizio Civile, è stata pensata come “un’occasione per esplorare il ruolo della donna nella pittura”, in un viaggio sul “ruolo della donna come soggetto e musa artistica”. Ma il titolo dell’esposizione ha scatenato le reazioni dell’opposizione e dei social, tra chi ha ironizzato e chi invece giudica negativamente il riferimento anatomico. “Il nostrodovrebbe vergognarsene: unaintitolata “” per celebrare l'8. Quel titolo è l'esatto contrario di quello che è la Festa della donna. La donna non è solo un organo sessuale”.