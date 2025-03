Sport.quotidiano.net - Vuelle, Baioni: "Ci vuole un fisico bestiale"

Leggi su Sport.quotidiano.net

, a Torino è maturata una sconfitta pesante nelle proporzioni, una forbice che però si è dilatata solo nell’ultimo quarto. Gara approcciata benissimo, terzo quarto in perfetta parità, poi cos’è cambiato? "All’inizio il nostro piano partita ha funzionato, anzi ringrazio coach Moretti per la sua onestà intellettuale: conferma di essere un’eccellente persona, oltre che un bravo allenatore, perché lo ha riconosciuto apertamente in sala stampa. Avremmo anche potuto andare all’intervallo con un vantaggio più cospicuo se non avessimo preso zero rimbalzi in attacco nel primo tempo. Però Torino è una squadra versatile e ha uno strapoteredifficile da contenere sui 40’ specie per una squadra con le nostre caratteristiche. Nella ripresa, e ce lo aspettavamo, hanno scelto il quintetto small-ball per aumentare l’intensità provocando le nostre palle perse e nel finale ci è mancata la lucidità: d’altronde era la seconda partita in una settimana, contraddistinta da lunghi viaggi e dispendio di energie, con anche un giocatore in difficoltà".