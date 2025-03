Ilfattoquotidiano.it - Von der Leyen vuole scavalcare il Parlamento Ue per far approvare il suo piano di riarmo: “No al voto in aula, è un’emergenza”

ilper cercare un accordo solo con i capi di Stato e di governo dell’Ue. Ursula von derha scelto la tattica del panzer che travolge qualsiasi ostacolo le si presenti davanti per faril prima possibile la sua proposta da 800 miliardi suldell’Europa. L’unica cosa che conta, adesso, è che i provvedimenti per favorire la spesa in favore della Difesa diventino effettivi velocemente, non importa se questo significa mettere da parte un pezzo di processo democratico europeo che prevede l’ok anche il via libera delper l’approvazione.Il cavillo al quale si aggrappa la strategia della presidente della Commissione si chiama articolo 122. Questo prevede che “fatta salva ogni altra procedura prevista dai trattati, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell’approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell’energia”.