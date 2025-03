Ilgiorno.it - Vomito e dissenteria di massa a scuola a Gallarate: 31 bambini in ospedale dopo il pranzo in mensa

Varese – Allarme sanitario allaprimaria Manzoni-Madonna in Campagna di, in provincia di Varese. Mercoledì pomeriggio 31 alunni si sono sentiti maleaver pranzato in, presentando sintomi di un’intossicazione alimentare quali nausea,. Il trasporto inSul posto sono accorsi diversi mezzi sanitari e isono stati smistati nei pronto soccorso die Busto Arsizio. Quattro di loro sono stati tenuti in osservazione e poi dimessi nella tarda mattinata di giovedì. Fortunatamente, nessuno è in gravi condizioni. Reazione delle autorità locali Il Comune diha attivato il protocollo previsto in questi casi, informando l’Agenzia per la tutela della salute dell’Insubria (Ats) e attivando un tecnologo alimentare per analizzare il cibo servito ai ragazzini.