Puntomagazine.it - Volturara Irpina (AV) – Carabinieri salvano due escursionisti irlandesi dispersi sul Monte Terminio

Momenti di paura per due turisti smarriti sui sentieri montani, salvati grazie all’intervento dei soccorritori.Ieri pomeriggio, due, entrambi maggiorenni, hanno contattato il 112 chiedendo aiuto dopo essersi smarriti nella zona alta del, mentre esploravano alcuni sentieri.La Centrale Operativa di Solofra ha immediatamente attivato le ricerche, inviando pattuglie della Compagnia di Solofra e dilla.Le operazioni, rese particolarmente difficoltose dall’arrivo del buio, si sono concentrate sui versanti montani dilla. Dopo circa due ore di intense ricerche, i duesono stati individuati in località “Piccolo Ranch” di, dove sono stati soccorsi e successivamente accompagnati in sicurezza nel centro abitato.