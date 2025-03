Ilgiorno.it - Volontari in prima linea : "Verde e cura della città. Il futuro? Dipende da noi". I progetti di Wau! Dall’imbarcazione per pulire i Navigli al lavoro nelle scuole: "I bimbi che dicono ai genitori come comportarsi civilmente danno speranza"

Leggi su Ilgiorno.it

"Esiste una sola acqua, da qui ci prendiamodel mare, dalla nostra Milano". È il messaggio che campeggia nella fiancata del Pellicano Urbano, laimbarcazione 100% elettrica dedicata alla puliziaDarsena e deie ormeggiata presso l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia in viale Gorizia a Milano. Un messaggio che dalla terra all’acqua funge da filo conduttore per l’intero programma 2025 diato civico presentato da We Are Urban, associazione che promuove inl’attivismo civico e la salvaguardia del bene comune con azioni concrete di rigenerazione urbana per rendere gli spazi pubblici più vivibili e accoglienti. "Siamo impegnati anche quest’anno a rilanciare la nostra sfida per la bellezza delle– afferma Andrea Amato, presidente Wau! Milano - ad esempio con il nostro format ’Ghe pensi mi’ che coniuga la conoscenza, la, che quest’anno porterà un elemento in più: l’acqua, che ha bisogno di essereta allo stesso modo dell’aria eterra.