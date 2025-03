Ilfattoquotidiano.it - “Volontà manipolatoria e schemi patriarcali inaccettabili”, le motivazioni della condanna del filosofo Leonardo Caffo

Un “pigmalione moderno” con un “comportamento che denota sempre una” ma anche basato su “del tutto” che hanno determinato “reiterati e costanti” atteggiamenti “mortificanti e vessatori tesi a ‘emendare’ i difetti”ex compagna, e che “diverse volte” sono sfociati in “violenza (..) soprattutto verbale” ma anche “fisica”. Così il Tribunale di Milano nellesentenza con cui, ilprogressista e antispecista, è statoto a 4 anni di carcere per maltrattamenti aggravati e lesioni gravi nei confronti dell’allora fidanzata.Come scrive il collegioV sezione penale del Tribunale di Milano, presidente Alessandra Clemente e giudici a latere Valerio Natale e Maria Pia Bianchi, dall’istruttoria dibattimentale sono “emersi comportamenti reiterati nel tempo da parte” di“tesi a sottoporre la compagna a continue condotte di sopraffazione, manipolazione, a condizionamenti tali da” farla sentire “sicuramente soggetto debole, sia per la giovane età” sia per “l’assenza di una posizione sociale definita (.