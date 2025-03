Sport.quotidiano.net - Volley serie d femminILE. Colombiera non si perde d’animo. Sotto di due set vince in rimonta

scrivia 23 (25-17; 26-24; 23-25; 24-26; 9-15)SCRIVIA: Bortolameazzi, Corradi, Giovannone, Guido, Maiorelli, Patrone, Queirolo, Ronsval, Veniali, libero Bisi. All. Contini.AMEGLIA PROJECT: Berardi, Carrozzo, Cicalese, Figoli, Lottici, Figoli, Michi, Stiaffini, libero Fiorino All. Carli A. Arbitro: Causa BUSALLA – Dopo lo spavento iniziale ed essersi trovatodi due set, ilriprende in mano la partita, pur continuando a soffrire, e chiude il match a proprio favore al tie-break nel 16° turno di. Le locali partono meglio e con un secco 25-17 mettono subito in chiaro le proprie intenzioni. Il secondo set è piuttosto equilibrato e se lo aggiudicano le padrone di casa sul filo di lana 26-24. Le ragazze di Carli non si perdonoe reagiscono al doppio svantaggio, aggiudicandosi la terza e quarta frazione di gara con punteggi tiratissimi, 23-25 e 24-26.