Oasport.it - Volley, Scandicci espugna Lodz e avvicina la semifinale di Champions League. Antropova top scorer

Leggi su Oasport.it

ha sconfitto il Budowlaniper 3-0 (25-22; 25-22; 25-21) nell’andata dei quarti di finale delladifemminile. Le toscane, reduci dalla dolorosa battuta d’arresto rimediata contro Novara e costata il secondo posto in classifica in Serie A1, hanno prontamente rialzato la testa in Polonia, imponendosi in maniera nitida contro un avversario decisamente rognoso e sempre da prendere con le pinze.Le ragazze di coach Marco Gaspari hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione alla, da disputare contro la vincente del derby di Istanbul tra VakifBank e Fenerbahce (Melissa Vargas e compagne hanno travolto il sestetto di Giovanni Guidetti per 3-0 a domicilio). Sarà decisiva la sfida di ritorno in programma settimana prossima (mercoledì 12 marzo, ore 18.