Oasport.it - Volley femminile, Novara travolge il THY Istanbul e ipoteca la finale di CEV Cup

Leggi su Oasport.it

ha sconfitto il THYcon un secco 3-0 (25-23; 25-18; 26-24) nella semid’andata della CEV Cup di, la seconda competizione europea per importanza. Le piemontesi si sono imposte con il massimo scarto di fronte al proprio pubblico e hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione all’atto conclusivo della competizione: bisognerà conquistare due set nell’incontro di ritorno in programma settimana prossima nella metropoli turca, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio.Le padrone di casa hanno tentato la fuga per due volte nel primo set (11-7 e 19-15), ma in entrambe le occasioni sono state riacciuffate dalle anatoliche prima di piazzare la stoccata. Allungo perentorio nel cuore del secondo parziale (da 8-7 a 14-10), per poi gestire ilcon disinvoltura.