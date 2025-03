Oasport.it - Volley, Conegliano confeziona una rimonta surreale e batte il Resovia in Champions League!

ha sconfitto il Developresper 3-0 (25-22; 25-17; 29-27) nell’andata dei quarti di finale delladifemminile. Le Campionesse d’Europa, capaci di completare l’immacolata regular season in Serie A1, si sono imposte in Polonia con il massimo scarto e hanno messo una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale, da disputare contro la vincente di Milano-Eczacibasi Istanbul (le meneghine si sono imposte per 3-0 nell’andata).Le Pantere prolungano la propria imbattibilità, arrivata a 46 affermazioni consecutive considerando tutte le manifestazioni e per superare il turno dovranno vincere almeno due set nell’incontro di ritorno in programma settimana prossima davanti al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso.