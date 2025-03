Volley Champions League 2025 | Conegliano e Scandicci in Polonia per l’andata dei quarti

Leggi su Sportface.it

sperano di emulare Milano neldeidi finale della Cev2024/difemminile. Le meneghine di Stefano Lavarini, infatti, nella serata di martedì hanno travolto in tre set le turche dell’Eczacibasi Istanbul tra le mura amiche.sono approdate direttamente aidi finale dopo aver trionfato nei rispettivi gironi ed ora entrambe affrontano le trasferte in. L’obiettivo è vincere per avvicinarsi alle semifinali e tenere vivo il sogno di vedere tre italiane in Final Four, superando quanto fatto lo scorso anno, quandoe Milano arrivarono in semifinale per poi giocarsi la SuperFinal. Scopriamo, nel dettaglio, le avversarie diin questidi finale della massima competizione continentale per club.