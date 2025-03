Ilfattoquotidiano.it - Volkswagen ID. Every1, arriva nel 2027 l’elettrica democratica da 20 mila euro – FOTO

L’accessibilità secondosono i 20.000della futura versione di serie della ID., la compatta elettrica che diventa il modello di ingresso alla gamma e che subentra alla compattissima up!, fuori produzione dal 2023. Il prototipo che il costruttore aveva anticipato ai lavoratori A Wolfsburg ed esibito davanti a diverse centinaia di esponenti degli organi di informazione a Düsseldorf verrà presentato nella sua versione di serie nel 2026 e debutterà sul mercato nel. Le proporzioni sono quelle di una moderna “utilitaria”, cioè 3,88 metri di lunghezza (circa 25 in più della up!), 1,86 di larghezza e 1,49 di altezza.Oltre all’impegno sul prezzo,non ha rivelato troppi dettagli tecnici, se non l’adozione di una nuova unità elettrica da 95 Cv capace di spingere la ID.