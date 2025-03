Ilfattoquotidiano.it - “Voleva diventare erede universale”: arrestata la figlia per l’omicidio del 79enne ucciso a Suzzara

Aveva dichiarato di avere accompagnato il padre in garage, poi di essere risalita in casa e quando l’ha raggiunto lo ha trovato morto, in una pozza di sangue. Ma ora arriva la svolta suldi Francesco Capuano, l’anziano che lo scorso 23 dicembre è stato colpito a morte nel garage della sua abitazione a, nel Mantovano, con diversi colpi d’arma da fuoco alla testa. Tutti sparati da distanza ravvicinata. Questa mattina i carabinieri hanno arrestato la46nne della vittima, Rosa Capuano, con le accuse di omicidio premeditato e detenzione illecita di arma comune da sparo. Aveva allertato le forze dell’ordine dicendo di aver trovato così il padre con cui stava andando a fare la spesa. Il movente, secondo la ricostruzione investigativa, sarebbe da attribuire alla volontà della donna di affrancarsi dalla figura paterna, ritenuta possessiva, nonché alla convinzione dell’indagata di divenire