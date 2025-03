Udine20.it - Voci a Est: al parco di Sant’Osvaldo cinque nuovi eventi per “esplorare i confini”

Il festival itinerante “a Est” – dopo le tappe ospitate dai festival Estensioni in Val Pesarina e vicino/lontano, e dalla rassegna Foyer d’Autore al Teatrone – prosegue alla sala Pierluigi di Piazza deldi, conappuntamenti, a ingresso libero e gratuito, fra marzo (5 e 19) e aprile (2, 16 e 30). Tutte le nuove tappe sono realizzate sempre dall’associazione Bottega Errante in collaborazione con Comunità Nove, Cooperativa Itaca e il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. «Per noi proporre alcuni incontri all’interno degli spazi della Comunità Nove è un valore aggiunto – hanno spiegato dall’associazione Bottega Errante -. Riteniamo infatti che la commistione fra “culturale” e “sociale” sia sempre di più necessaria per l’organizzazione dicome questi.