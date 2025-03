Vlahovic Douglas Luiz Balzarini esce allo scoperto e rivela | Il loro futuro è già scritto ed è questo! Al 999%…

Juventusnews24.com - Vlahovic Douglas Luiz, Balzarini esce allo scoperto e rivela: «Il loro futuro è già scritto ed è questo! Al 99,9%…»

di Redazione JuventusNews24, il centravanti e il centrocampista della Juventus hanno ilgià bello che segnato. Gianninon ha dubbi!Ildi Dusane diè praticamente deciso. I due calciatori della Juve finiranno sul calciomercato e verranno ceduti.è quanto sostiene sul proprio canale You Tube il giornalista Gianni. Ecco le sue parole.PAROLE – «Quanto anon penso che rimarrà alla Juventus nella prossima stagione. Però tutto potrebbe effettivamente accadere, le sensazioni sono queste qua. Così come: lunedì si è lasciato nello scattare selfie con tutti i tifosi a fine partita. Questi sono i classici gesti per lasciare un po’ il ricordo nei tifosi. Una maniera di salutare un po’ a rate e tifosi, visto che la sua annata si concluderà qui.