Viterbo vandalizzata la sede della Lista civica di Francesco Rocca

, 5 marzo 2025 – “La vandalizzazione di unapolitica è sempre un gesto inaccettabile, spia di un’intolleranza che nuoce alla normale dialettica democratica”. Così il presidenteRegione Laziocommenta l’atto vandalico allasua.“Le scritte apparse all’ingressoviterbese che ospita la mia, – prosegue il presidente – peraltro inaugurata recentemente, non ci intimidiscono. Anzi, ci spronano a lavorare con ancora più forza e determinazione per il bene comune diTuscia e del Lazio. Il nostro è un modello di politica fondata sul servizio e questo può disturbare, ma è l’unico modo che conosciamo e ne andiamo orgogliosi. Vorrei esprimere la mia gratitudine alla consigliera comunale Luisa Ciambella, responsabile del movimento, per il grande lavoro di ascolto e dialogo con il suo territorio e per essere un punto di riferimento per la buona politica.