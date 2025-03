Bergamonews.it - Visita ginecologica ed ecografia transvaginale: un binomio essenziale per la salute femminile

Alla Casa di Cura San Francesco di Bergamo, le donne di tutte le età possono accedere a consulenze ginecologiche specialistiche per la prevenzione e la diagnosi precoce. Tra i servizi offerti figurano visite ginecologiche con, check-up personalizzati, PAP test, test HPV, diagnostica per infertilità, gestione della menopausa e trattamenti per le malattie sessualmente trasmissibili.Il dottor Giuseppe Amuso, ginecologo con una lunga esperienza presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo e l’Ospedale di Alzano Lombardo, offre un approccio medico completo e personalizzato, mettendo al servizio delle pazienti competenze consolidate e tecnologie all’avanguardia.Larappresenta un momento fondamentale per la. È consigliata non solo in presenza di sintomi quali irregolarità mestruali, dolori o perdite anomale, ma anche in caso di difficoltà nel concepimento o disturbi addomino-pelvici persistenti.