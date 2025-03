Sport.quotidiano.net - Vis, dopo il danno arrivano anche le punizioni. Squalificati il diesse Menga e il difensore Neri

Allenamento per le seconde linee in campo, contro una formazione giovanile, mentre chi è sceso in campo dall’inizio con l’Entella si è dedicato al lavoro in palestra. La giornata di ieri è stata comunque intensa per la Vis. Stellone ha seguito la partitella, dove sono stati impiegatigiocatori come Orellana subentrati nel finale sabato scorso. Una partita che ha avuto conseguenzesul piano disciplinare. Intatti tra i provvedimenti del giudice sportivo di serie Cla 10ª giornata di ritorno, arriva l’ennesima squalifica per ilvissinoche aveva protestato a lungo con l’arbitro. Ecco i provvedimenti del giudice. Ammende: Spal 1.000 euro, Pescara 700, Ternana e Torres 300. Dirigenti: inibito fino al 1° aprile Michele(Vis) per "condotta ingiuriosa e gravemente irriguardosa nei confronti della quaterna arbitrale in quanto, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, si avvicinava alla quaterna con fare aggressivo, proferendo frasi irrispettose e offensive; si frapponeva davanti all’ingresso dello spogliatoio ostacolandogli l’ingresso"; inibito fino al 18 marzo Fiore (Sestri).